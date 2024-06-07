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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 7-6-2024 مقابل الجنيه

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

 استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، اليوم الجمعة 7-6-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.94 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-6-2024

 

 وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.91 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.94 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.95 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.91 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.98 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.73 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.90 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

 

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 7-6-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.48 للشراء، 47.58 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

 وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.45 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.ولم يتغير اليورو كثيرا عن مستوى 1.0894 دولار بعد مكاسب بنحو 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة إثر خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مطلقًا بذلك دورته للتيسير النقدي.

 ومع ذلك رفع مسؤولو المركزي الأوروبي توقعاتهم للتضخم الذي من المتوقع حاليا أن يظل أعلى من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة حتى أواخر العام المقبل.

 واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27855 دولار، اليوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوى حققه خلال الأسبوع عند 1.2828 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف مارس.

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