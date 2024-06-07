أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-6-2024

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 7-6-2024، بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.48 للشراء، 47.58 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.45 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.45 جنيه للشراء.

47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.48 جنيه للشراء.

47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.54 جنيه للشراء.

47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.48 جنيه للشراء.

47.58 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.48 جنيه للشراء.

47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

وصعد الدولار الكندي قليلًا مقلصًا بعض خسائر الجلسة الماضية بعد أن أصبح بنك كندا الأول في مجموعة السبع الذي يخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 1.3687 للدولار.

وزاد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0876 دولار مع تطلع المتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي حين أبدى صناع السياسات عزمهم على خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، إلا أنهم ظلوا متحفظين بشأن مدى سرعة حدوث التخفيضات اللاحقة.وفي السوق الأوسع، كان الدولار في حالة تراجع ومن أسباب ذلك ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة مما زاد من مبررات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات الأربعاء أن قطاع الخدمات الأميركي عاد مرة أخرى إلى النمو في مايو، بعد انكماش قصير الأمد في الشهر السابق، لكن تفاصيل المسح أشارت إلى استمرار انكماش التوظيف.