بسمة بوسيل وابنتها تتألقان في أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر إنستجرام صورة تجمعها بإبنتها “تالية” التي بدت عليها علامات النضوج وذلك خلال استعدادهما للذهاب لحفل زفاف أحد أصدقائها.

وتألقت بوسيل بفستان مثير مجسم باللون الأحمر اللامع أبرز قوامها الرشيق، بتصميم مكشوف من أحد الأكتاف وذا فتحة طويلة من ناحية أحد الساقين ،واختارت تسريحة بسيطة لشعرها الأسود حيث تركت منسدلا على ظهرها بنعومة، كما حرصت على عدم التكلف في وضع المكياج واكتفت بوضع أحمر شفاة باللون النود مع آيشادو بنفس الدرجة ، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا السوداء.

وظهرت تاليا تامر حسني بفستان ذو أكمام باللون الأسود اللامع وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بإنسيابية.

تامر حسني وبسمة بوسيل

طرحت بسمة بوسيل مؤخرا أحدث أغانيها من انتاج طليقها تامر حسني "البدايات" ، وشاركت بسمة بوسيل مقطع من أغنيتها الجديدة سابقا، وعلقت على الفيديو قائلة: "البدايات أجمل بص حواليك وأسأل ..اسمعوا أغنيتي الجديدة #البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. إن شاء الله تعجكم".

وأضافت: "مستنية رأيكم ،على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إننا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منو دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظه إنه يديهالي، Thank u ya temo so much this means a lot to me ".

سبب طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

كشفت الفنانة بسمة بوسيل سبب انفصالها عن الفنان تامر حسني قائلة أثناء استضافتها بحلقة من برنامج ع المسرح، الليلة، للإعلامية منى عبدالوهاب: "إحنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايمًا محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدًا بالأشخاص، ودي أزمتي".

وأضافت بوسيل أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل بالنسبة لها في تلك المرحلة: "روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية".

وتابعت بوسيل: "لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه يحصل فيا كده! وهو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده؟ وكنت ببقى متضايقة جدا".