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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. تشيلسي يحسم أولى صفقاتته بالميركاتو الصيفي

توسين ادارابيويو
توسين ادارابيويو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً اليوم الجمعة أول صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم الفريق بعدة صفقات إستعداداً للموسم الجديد.

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مدرب إيطالي لـ تشيلسي خلفًا لـ بوكيتينو

ونجح تشيلسي في التعاقد مع المدافع توسين ادارابيويو قادماً من فريق فولهام في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء عقده مع النادي.

ووقع توسين ادارابيويو البالغ من العمر 26 عاماً على عقد يمتد 4 مواسم مقبلة ليصبح أول صفقات البلوز في عهد مدربه الجديد إنزو ماريسكا.

وعبر ادارابيويو عن سعادته البالغة بالإنتقال لصفوف تشيلسي قائلا: “ تشيلسي نادٍ ضخم ومسيرتي الإحترافية بدأت هناك لذلك أنا متحمس للغاية وأتمنى مساعدة الفريق في الفترة المقبلة ”.

وقدم توسين ادارابيويو عروضاً قوية الموسم المكاضي بقميص فولهام حيث شارك في 25 مباراة سجل خلالها هدفين.

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