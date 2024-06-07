رسمياً.. تشيلسي يحسم أولى صفقاتته بالميركاتو الصيفي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً اليوم الجمعة أول صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم الفريق بعدة صفقات إستعداداً للموسم الجديد.

ونجح تشيلسي في التعاقد مع المدافع توسين ادارابيويو قادماً من فريق فولهام في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء عقده مع النادي.

ووقع توسين ادارابيويو البالغ من العمر 26 عاماً على عقد يمتد 4 مواسم مقبلة ليصبح أول صفقات البلوز في عهد مدربه الجديد إنزو ماريسكا.

وعبر ادارابيويو عن سعادته البالغة بالإنتقال لصفوف تشيلسي قائلا: “ تشيلسي نادٍ ضخم ومسيرتي الإحترافية بدأت هناك لذلك أنا متحمس للغاية وأتمنى مساعدة الفريق في الفترة المقبلة ”.

وقدم توسين ادارابيويو عروضاً قوية الموسم المكاضي بقميص فولهام حيث شارك في 25 مباراة سجل خلالها هدفين.