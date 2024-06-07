على هامش فعاليات ملتقى صحة إفريقيا 2024..

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع عقدي تعاون لتعزيز السياحة العلاجية في مصر، تحت مظلة برنامج هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، وذلك على هامش فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024.

وأوضح الدكتور السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن تم التعاقد مع شركتي "CONNEX Assistance" و "EGYPT Assistance" في مجال الترويج والتسويق للسياحة العلاجية لاستقطاب الوافدين من الدول الأوروبية وشمال أفريقيا والخليج لتلقي خدمات طبية عالمية الجودة في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور السبكي، أن هذا التعاون يشمل تنفيذ برامج ترويجية عبر المنصات الإلكترونية، وتنظيم قوافل طبية داخل السفارات الأجنبية في مصر، وتنسيق أيام للمرضى بالخارج بالتعاون مع السفارات المصرية، ونشر فيديوهات ومواد دعائية عبر المنصات الإلكترونية للشركة وهيئة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة ومعتمدة دوليًا وتجهيزات عالية المستوى وكوادر صحية متميزة خاصة في المحافظات السياحية والساحلية، مما يمكنها من التوسع في تقديم خدمات السياحة العلاجية وتعزيز مكانة وريادة مصر عالميًا في هذا المجال.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تسعى جاهدين لبناء شراكات استراتيجية ومستدامة في مجال السياحة العلاجية تماشياً مع توجهات الدولة لتنفيذ خطط التنمية الفعالة وتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وتابع السبكي: باستمرار تطور القطاع الصحي في مصر، وأنه تعمل هيئة الرعاية الصحية بجدية على جذب أكبر عدد ممكن من الوافدين للعلاج في مصر بمستشفياتها، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة، مشيرًا نحن نسعى إلى تعظيم الاستثمار وموارد الهيئة، وهدفنا الأسمى هو جعل السياحة العلاجية من أكبر مصادر الدخل والعملة الصعبة في مصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور وسيم الطناحي، مدير تنمية الأعمال بشركة CONNEX Assistance، عن فخرهم بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لفتح آفاق جديدة للسياحة العلاجية واستقطاب الوافدين للعلاج في مصر وتحقيق ريادة مصر عالميًا في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عصام الدين، المدير العام لشركة EGYPT Assistance، عن سعادتهم بشراكتهم مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز السياحة العلاجية في مصر وتقديم خدمات طبية متميزة وتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق رضاء العملاء.

ووقع التعاقدين من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، ومن جانب شركة CONNEX Assistance الدكتور وسيم الطناحي، مدير تنمية الأعمال بالشركة، ممثلًا عن الشركة، ومن جانب شركة EGYPT Assistance الدكتور محمد عصام الدين، المدير العام للشركة، ممثلًا عن الشركة.

وفي الختام، تؤكد هذه التعاقدات التزام هيئة الرعاية الصحية وشركتي CONNEX Assistance و EGYPT Assistance بتعزيز التعاون لتعزيز السياحة العلاجية في مصر وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية للمرضى.