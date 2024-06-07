غداً السبت.. قافلة طبية بقرية الجلالة بمدينة الضبعة شرق مطروح

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، عن تنظم مديرية الصحة بمطروح لقافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة الجلالة التابعة للإدارة الصحية بمركز الضبعة شرق مطروح وذلك يومى السبت والاحد القادمين الموافق ٨ - ٩ يونيو الجارى.

أشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن القافلة تستمر على مدار يومين متتاليين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور “خالد عبدالغفار” وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء “خالد شعيب” محافظ مطروح، بهدف تقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا وتيسيرا علي المواطنين .

واوضح مبروك، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم اسرة - والنساء والتوليد - الأسنان" ويتم الكشف على المواطنين بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة، بالإضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن القوافل الطبية يجرى تنفيذها، تحت اشراف الدكتور “ حجازى أحمد ” منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، صباح اليوم الجمعة، أنه جرى التجهيز والاعداد للقافلة بشكل جيد، مشيراً الى ان جهود الدولة واضحة فى اطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصا على تخفيف العبء عنهم

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بمطروح تقوم بتنظيم قافلة طبية علاجية مجانية أو أكثر أسبوعيا فى أماكن مختلفة وخاصة المناطق البعيدة والنائية فى غرب وشرق محافظة مطروح والتى تخدم قطاع كبير من الأهالى والأسر المحتاجين للرعاية الصحية نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية يصعب عليهم التوجه إلى مستشفيات المراكز بمدن مطروح.