اختتام تدريب أعضاء النيابة العامة على الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة

اختتمت جامعة القاهرة، في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع النيابة العامة المصرية، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم في الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء الاستراتيجية التطويرية التي وجه لها النائب العام المستشار محمد شوقي، والتي تهدف إلى تطوير جميع جوانب العمل بالنيابة العامة لتواكب أحدث النظم العالمية، وحرص جامعة القاهرة على دعم مسيرة التحديث والتطوير في منظومة العدالة.

رئيس جامعة القاهرة يؤكد أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التعاون بين النيابة العامة وجامعة القاهرة في مختلف المجالات هو خطوة مهمة في سبيل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والنيابية في مصر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المسار التدريبي المكثف يتكون من 5 دورات تدريبية موزعة على 3 مستويات، تغطي مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ويقدم المتدربون فى نهاية الدورة مشروعات عملية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير ودعم أعمال النيابة العامة، ويقوم بالتدريب وتحكيم المشروعات نخبة من أساتذة جامعة القاهرة المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد أكثر من 30 من أعضاء النيابة العامة المصرية بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف مجالات الحياة، وسوف يتم تنفيذ المسار التدريبى لمجموعات أخرى من أعضاء النيابة العامة على مدار الشهور القادمة.

وقال الدكتور رضا عبدالوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة، إن البرنامج التدريبي يساهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.

‏‌‎يذكر أنه في نهاية عام 2023 تم توقيع بروتوكول تعاون بين المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة وجامعة القاهرة، ويشرف على دورات الذكاء الاصطناعي المستشار علي مختار مدير النيابات والدكتور هيثم حمزة مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة.