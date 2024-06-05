تقارب المناهج الدراسية في جامعة القاهرة مع كبرى الجامعات العالمية

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المناهج الدراسية داخل جامعة القاهرة أصبحت متقاربة بشكل كبير مع كُبرى الجامعات العالمية مع مراعاة البعد المحلي والهوية المصرية، وهو ما يُعد أحد أسباب تقدم الجامعة داخل التصنيفات العالمية المرموقة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الكثير من خريجي جامعة القاهرة يتقلدون وظائف داخل مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، وهو مايعكس سمعه الجامعة لدى مختلف جهات التوظيف، لأن أحد معايير التصنيفات الدولية هو سمعة الجامعة لدى أصحاب العمل.

تقدم جامعة القاهرة في الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج صباحك بالمصري المذاع على قناة MBC مصر، وأكد الخشت أن تقدم جامعة القاهرة في تخصصات الهندسة والطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي أدى إلى أن خريجي هذه الكليات أصبحوا مطلوبون للعمل داخل الدول المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا وآسيا واستراليا وغيرها.

جامعة القاهرة الدولية أول جامعة تعمل بنظام البرامج المزدوجة

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى إنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر لتُصبح أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر يرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة انها تُعد أول جامعة من نوعها على مستوى العالم تعمل بنظام البرامج المزدوجة والمشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية مثل السوربون وكمبريدج أو برامج معتمدة من أكبر هيئة دولية للإعتماد.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة تم إنشائه بنفس روح الجامعة القديمة من حيث المظهر الخارجي ولكنه يختلف عنها من حيث المضمون ومنهجيات وآليات العمل.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة الدولية سواء في برامج البكالوريوس والليسانس أو الماجستير والدكتوراه سوف يحصلون على شهادة مزدوجة من جامعة القاهرة والجامعة طرف الشراكة وهناك نوع أخر من الشهادات في البرامج المعتمدة من أكبر هيئات الاعتماد الدولية، وهو ما يتيح لهم العمل بهذه الشهادة في كل دول العالم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسة بجامعة القاهرة الدولية بدأت منذ أكتوبر 2023، في 18 برنامج دراسي دولي بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، والتي تم إعدادها باللغتين الإنجليزية والفرنسية في تخصصات مختلفة، وسوف يتم إضافة برامج جديدة العام القادم، لافتًا أن جامعة القاهرة الدولية تتوافر بها الوسائط التعليمية المتطورة، وقاعات دراسية تم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، ومعامل لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن أرض جامعة القاهرة الدولية تضم المباني الإدارية ومباني الأنشطة التعليمية والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، والمجمع الطبي للاطفال، ومعهد للتمريض، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، مشيرًا إلي تخصيص الجامعة سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل إلي 259.676م².