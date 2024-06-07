تفاصيل سقوط عصابات تجارة العملات الأجنبية

استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى...أقرا عاطلان بممارستهما نشاط إجرامي بإنشائهما الصفحة المشار إليه للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على إستخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعى خلالها القائمين على إداة الصفحة قدرتهم على إستخراج شهادات جامعية ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من ( شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة) وكذا قيامهما بإدرة أدكاديمية "غــيـر مرخصة" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصـر بالقاهرة والترويج والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمنح عملائهما شهادات دراسية من الخارج منسوبة لكيان وهمى ، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية ، وبحوزتهما (أكلاشيه خاص بكيان تعليمى وهمى - 5 هواتف وخطوط محمولة بفحصهم تبين أن 4 منهم خاصين بالمحفظة الإلكترونية وتحتوى على آثار ودلائل على نشاطهما الإجرامى) .