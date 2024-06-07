تشكيل جنوب أفريقيا المتوقع ضد نيجيريا بتصفيات المونديال.. بيرسي تاو فى الهجوم

أستقر الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا على التشكيل الذي سيخوض به قمة الليلة أمام منتخب نيجيريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا بنظيره النيجيري على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني لجنوب أفريقيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي : رونوين ويليامز

خط الدفاع : خوليسو موادو- جرانت كيكانا- موثوبي مفالا- أوبري موديبا

خط الوسط موكوينا تيبوهو- وثابيلو مورينا- سفيفيلو سيتهولي

خط الهجوم: إيفيدينس ماكجوبا- ثيمبا زواني- بيرسي تاو.