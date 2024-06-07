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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوسيمين يقود تشكيل نيجيريا المتوقع أمام جنوب أفريقيا بالتصفيات

أوسيمين
أوسيمين

يستعد منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الجمعة على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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من المتوقع أن يخوض منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي : ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد نقطتين، فيما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن منتخب رواندا صاحب المركز الأول برصيد أربع نقاط.

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