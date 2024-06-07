آخر استعدادات التربية والتعليم قبل امتحانات الثانوية 2024 (شاهد)

كشف الكاتب عمر فارس المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، عن آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات الثانوية ستنطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو

وقال خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وفاتن عبد المعبود مذيعا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن امتحانات الثانوية ستنطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابع أنه سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على مدار يومي الاثنين الموافق 10 يونيو، ويوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم من قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة حتى إعلان النتيجة، موضحًا أنه تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين، وتجهيز كتيب المفاهيم الذى يتم تسليمه للطلاب بلجان السير.

70 % من الأسئلة في متناول جميع الطلاب

وأشار إلى أن ملامح الورقة الامتحانية عبارة 70% من الأسئلة في متناول جميع الطلاب، و30% لطلاب المتفوقين، وجميع الأسئلة ستأتي من المقررات في المناهج الدراسية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 أمام الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يمكن للطلاب دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 يكون الساعة التاسعة إلا عشر دقايق لكتابة البيانات بشكل دقيق قبل بدء الامتحان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 يكون تمام الساعة التاسعة صباحًا مع بدء التوقيت الرسمي للامتحان حسب الجدول.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على أوراق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024 البابل شيت، وكراسة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، لضمان حقوق الطالب.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراء تفتيش دقيق على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التفتيش الدقيق يجرى على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 باستخدام العصا الإلكترونية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل، أو سماعات، أو ساعات سمارت، أو أجهزة الكترونية”.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم دخول الملاحظين أيضا لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالهاتف المحمول.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، مشددا إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.