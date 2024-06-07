أتلتيكو مدريد يسابق الزمن لترميم خط دفاعه

بدأت إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني مبكراً العمل على تجديد دماء الفريق وتدعيمه بالعديد من الصفقات الشابة استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وبحسب خبير سوق الانتقالات “فابريزيورومانو" فتح أتلتيكو مدريد خطاً للتفاوض المباشر مع ريال سوسيداد من أجل الحصول على خدمات قلب دفاعه روبن لي نورماد.

ويضع أتلتيكو مدريد لي نورماد على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين للانتقال لفريق العاصمة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى أتلتيكو مدريد من خلال المفاوضات إلى إقناع ريال سوسيداد بالتخلي عن روبن لي نورماد بقابل يقل عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بـ 50 مليون يورو.

ويعد لي نورماد أحد العناصر التي ستتواجد مع المنتخب الإسباني خلال منافسات بطولة يورو 2024 التي تنطلق خلال الأيام المقبلة.