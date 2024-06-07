الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أتلتيكو مدريد يسابق الزمن لترميم خط دفاعه

روبن لي نورماد
روبن لي نورماد

بدأت إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني مبكراً العمل على تجديد دماء الفريق وتدعيمه بالعديد من الصفقات الشابة استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

txt

رئيس أتلتيكو مدريد: الدوري الإنجليزي أقوى بطولة في العالم

وبحسب خبير سوق الانتقالات “فابريزيورومانو" فتح أتلتيكو مدريد خطاً للتفاوض المباشر مع ريال سوسيداد من أجل الحصول على خدمات قلب دفاعه روبن لي نورماد.

ويضع أتلتيكو مدريد لي نورماد على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين للانتقال لفريق العاصمة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى أتلتيكو مدريد من خلال المفاوضات إلى إقناع ريال سوسيداد بالتخلي عن روبن لي نورماد بقابل يقل عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بـ 50 مليون يورو.

ويعد لي نورماد أحد العناصر التي ستتواجد مع المنتخب الإسباني خلال منافسات بطولة يورو 2024 التي تنطلق خلال الأيام المقبلة.

الجريدة الورقية