الخارجية الروسية: الغرب يحاول تصعيد النزاع مع أوكرانيا وتدمير اقتصادنا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يحاول تصعيد النزاع مع أوكرانيا وتدمير روسيا اقتصاديا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

الغرب يسير على طريق التصعيد

وكانت الخارجية الروسية، أعنلت سابقًا أن الغرب يسير على طريق التصعيد وروسيا ستتخذ جميع التدابير لإحباط التهديدات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأكد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وزارة الخارجية الأمريكية تبذل جهودها لتحريض المجتمع الدولي ضد روسيا.

وذكر بيان صادر عن المكتب، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يقوم بشكل عام، بتسجيل محاولات متزايدة من جانب الخارجية الأمريكية لتحويل المجتمع الدولي بأسره ضد روسيا، ولا يخجل الجانب الأمريكي خلال ذلك من تعريض نفسه للسخرية في هذه العملية.

عجز الولايات المتحدة عن إدراك الواقع الحالي

وأضاف البيان، أن هذه التصرفات تدل على عجز الولايات المتحدة عن إدراك الواقع الحالي بشكل موضوعي، والانغماس في رواياتها حول المخاوف من روسيا المفعمة بالروسفوبيا، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية تخطط لنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار خطورة التهديد الروسي المزعوم لسكان السويد وفنلندا.

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