الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشناوي: حزين بسبب التركيز على من سيشارك أساسيا رغم عودتي من إصابة كبيرة

الشناوي
الشناوي

أكد محمد الشناوي حارس منتخب مصر أن الجميع يدعم من يشارك في المباراة مضيفا أن كافة اللاعبين واحد ويساندون بعضهم البعض، مبديا استياءه من أحاديث بعض الجماهير بعد عودته من الإصابة.

txt

نجم منتخب مصر السابق: أتوقع مشاركة الشناوي أمام غينيا بيساو

txt

معوض: مباراة غينيا بيساو صعبة لهذا السبب

قال الشناوي في تصريحات عقب مباراة مصر و بوركينا فاسو: زعلان أن مفيش حد قالي حمد الله على السلامة بعد عودتي من الإصابة وكان التركيز مع مين الحارس اللي هيكون أساسي.

وأضاف: بشكر كابتن حسام حسن وإبراهيم حسن وسعفان الصغير على الدعم والثقة ومنحي فرصة اللعب اليوم بعد غياب 4 شهور.

وتابع: أشكر اللاعبين أيضا على تنفيذ تعليمات المدرب، والكل في منتخب مصر رقم واحد.

وأتم تصريحاته قائلا : "ياريت لما لاعب يتعرض لإصابة كبيرة يتم دعمه".

وكان الشناوي تعرض لإصابة قوية مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الماضية، وأصيب في الكتف بخلع، ليغيب شهور قبل أن يعود للملاعب في الفترة الماضية.

ويواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، وكان الفراعنة حققوا الانتصار على بوركينا فاسو.

وأنتصر منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال 2026.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق الانتصار في مبارياته الثلاثة الماضية ليحقق العلامة الكاملة.

مواد متعلقة

نجم منتخب مصر السابق: أتوقع مشاركة الشناوي أمام غينيا بيساو

الجريدة الورقية