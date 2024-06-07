نجم منتخب مصر السابق: أتوقع مشاركة الشناوي أمام غينيا بيساو

أكد سيد معوض نجم الأهلي و منتخب مصر السابق أن مشاركة محمد الشناوي كحارس أساسي في مباراة بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم أمر طبيعي، مضيفا أن يتوقع تواجده اساسيا في مباراة غينيا بيساو أيضا.

أضاض معوض في تصريحات تلفزيونية أن منتخب مصر لم يتعرض لاختبارات قوية، ومحمد الشناوي مشاركته طبيعية ونفس الأمر لو لعب مصطفى شوبير، واعتقد أن الشناوي سوف يبدأ اللقاء القادم مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو.

وواصل: "مصطفى شوبير من الممكن أن يحرس عرين الأهلي أمام فاركو، ثم يعود محمد الشناوي ويشارك أمام الاتحاد السكندري".

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، وكان الفراعنة حققوا الانتصار على بوركينا فاسو.

فاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال 2026.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق الانتصار في مبارياته الثلاثة الماضية ليحقق العلامة الكاملة.