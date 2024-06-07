اصنعي الكرواسون بالجبنة وتمتعي بفطار فرنسي لذيذ

الكرواسون هو واحد من أشهر المعجنات الفرنسية التي تتميز بشكلها الهلالي وملمسها الهش وقوامها الطري، وتعود أصول الكرواسون إلى قرون مضت، حيث ابتكر في أوروبا وتطور ليصبح رمزا من رموز المطبخ الفرنسي، ويمكن تناول الكرواسون بمفرده أو محشوًا بالعديد من الحشوات المتنوعة، مما يجعله خيارا مفضلا للكثيرين على مائدة الإفطار أو كوجبة خفيفة.

وفي هذه الوصفة، سنقدم طريقة تحضير الكرواسون بحشوة الجبنة، حيث يجتمع فيها الطعم الغني للجبنة مع العجينة المقرمشة، ليشكلان معًا تجربة طعم لا تُنسى.

كرواسون بالجبنة

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة

المكونات:

- 2 1/4 كوب دقيق

- 1/4 كوب سكر

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

- 1/2 كوب حليب دافئ

- 1/4 كوب ماء دافئ

- 1 بيضة

- 1/2 كوب زبدة (باردة ومقطعة إلى قطع صغيرة)

- 1 كوب جبنة مبشورة (جبنة شيدر أو موزاريلا أو حسب الرغبة)

- بيضة (للدهن)





طريقة التحضير

تحضير العجين

- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، والملح.

- في وعاء آخر، اخلطي الخميرة مع الماء الدافئ واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل.

- أضيفي الحليب الدافئ والبيضة إلى خليط الخميرة وامزجيهم جيداً.

- أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وابدئي بالعجن حتى تتشكل عجينة ناعمة.

- أضيفي الزبدة الباردة وامزجيها في العجين حتى تصبح متجانسة.

- غطي العجين واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.





تحضير الكرواسون

- بعد أن تختمر العجينة، قومي بفردها على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح مستطيلة الشكل وسميكة بعض الشيء.

- قطعي العجينة إلى مثلثات متساوية الحجم.

- ضعي كمية من الجبنة المبشورة في قاعدة كل مثلث.

- لفي المثلثات من القاعدة نحو القمة لتشكيل الكرواسون.

- ضعي الكرواسون على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.





الخبز

- ادهني الكرواسون ببيضة مخفوقة للحصول على لون ذهبي جميل.

- اتركي الكرواسون يختمر مرة أخرى لمدة 20 دقيقة.

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

- اخبزي الكرواسون في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون ومنتفخ.





التقديم

- قدمي الكرواسون بالجبنة دافئاً مع كوب من الشاي أو القهوة.