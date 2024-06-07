"الوفد" تكشف عن أسماء 4 مدربين جدد في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

انفردت" الوفد " بالحصول على أسماء اربع مدربين سيتولون التدريب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك بعد ان استقر بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك علىهم وعلى رأسهم شريف خليل المدرب المساعد الأسبق لسموحة في عهد المدير الفني الأسبق حسام حسن.

ويقوم خليل بقيادة فريق مواليد 2005 كما أن أحمد رزق أصبح المرشح الأقرب لتدريب فريق 2007 بخلاف اقتراب سامي عبد الحليم من تدريب فريق 2008 بينما يتولى إسلام المأمور تدريب فريق 2009.

ويعيد بدر حامد ترتيب الأوراق في قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك من أجل تحقيق نتائج أفضل في المرحلة القادمة.

وقام بدر حامد وجوزيه جوميز خلال الأيام الماضية الماضية بعقد محاضرات لمدربي قطاع الناشئين والبراعم من أجل تطويرهم قبل انطلاق دوري الجمهورية والمناطق .

وفي سياق اخر اعلن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ان ناديه قرر التعاقد مع مدرب أجنبي لفريق اليد، ويفاضل حاليًا بين المدرستين الإسبانية والفرنسية، وقال ان فريق اليد فقد العديد من النجوم المميزين قبل بداية الموسم وهذا سبب من أسباب تراجع نتائج الفريق".

وتابع: "مجلس الإدارة حاول تدعيم الفرق الجماعية لتعويض الراحلين، وقدمنا ما في وسعنا من أجل إنقاذ فرق الصالات .

وواصل: "التعاقد مع أي لاعب بفريق الطائرة متروك للمدير الفني، ولم نتعاقد حتى الآن مع المحترف الاجنبي.. وفضلنا الانسحاب من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال بسبب عدم جاهزية الفريق فنيًا لخوضها.

وعن فريق السلة قال: "هناك مفاوضات مع أحمد سامي لاعب الجزيرة، وإبراهيم هشام لاعب طلائع الجيش للانضمام للزمالك .

وأضاف: مجلس الإدارة سعى جاهداً لحل أزمات ألعاب الصالات، حيث أن النادي كان مديوناً لاتحادات الطائرة والسلة واليد بما يقترب بـ35 مليون جنيه.

وأكمل: سددنا اكثر من 40 % من ديون نادي الزمالك للاتحادات المختلفة، من أجل رفع إيقاف القيد، وتسجيل اللاعبين في كافة الألعاب".

واختتم: "مستحقات لاعبي الزمالك في ألعاب الصالات المتأخرة، وصلت إلى 107 مليون جنيه".

على جانب آخر ، ابدي محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت رغبته في الرحيل والعودة لصفوف الزمالك مرة اخري .

وأكد جنش أنه مستعد للعودة خلال الموسم القادم لنادي الزمالك حتى ولو لن يشارك بشكل أساسي مع الفريق لانه يرغب في إنهاء مسيرته داخل القلعة البيضاء.