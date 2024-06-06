الصور الأولى من حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الاولى من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، والذي يقام الأن في احدى فنادق القاهرة الكبرى، وسط مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني، ووسط تنظيمات شديدة الدقة لمنع دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم.

حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ





صور حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

ظهرت جميلة عوض في الصور وفيديوهات حفل زفافها على المونتير مرتدية فستان أبيض صك، بأكمام طويلة ومطرزه.



ومن الناحية الجمالية فقد وضعت مكياج هادئ من الألوان الترابية وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي أبرز ملامح جمالها وبساطة إطلالتها.





حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

قصة حب جميلة عوض وأشهر مونتير في الوسط الفني

فاجئت جميلة عوض محبيها بخبر زواجها، يوم الإثنين الماضي حيث عقدت قرانها على المونتير الشهير أحمد حافظ، في حفل عائلي صغير بعيدًا عن كاميرات الصحافة والاعلام.



وقال المخرج عادل عوض والد النجمة خلال تصريحات صحفية:" اليوم عقد قران ابنتي جميلة على المونتير أحمد حافظ في حفل عائلي بسيط يحضره الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، وحفل الزفاف سيقام الخميس المقبل".



حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

والخبر أثار جدلًا كبيرًا وتحولت جميلة عوض لحديث السوشيال ميديا، خاصة أنها لم تلمح بارتباطها من قبل في أي مقابلة تلفزيونية أو حوار صحفي، حتي قامت منذ فترة بنشر صور جمعتها بزوجها

بدأت قصة حب أحمد حافظ وجميلة عوض، عام 2016 خلال كواليس فيلم "هيبتا"، والتي شاركت في بطولته وقام هو بعمل المونتاج له، حيث نشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.





حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

فارق السن بين جميلة عوض وأحمد حافظ

تسأل جماهير عن فارق السن بين جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، والفنانة الشابة من مواليد 6 أبريل 1991 أي تبلغ من العمر 33 عامًا، وأحمد من مواليد 21 سبتمبر 1982 أي يبلغ من العمر 42 عامًا، ليكبرها بـ 9 أعوام.

حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ



