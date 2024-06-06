لن تصدق فارق السن|قصة حب جميلة عوض وأحمد حافظ من الخفاء للعلن

مساء اليوم الخميس، تحتفل جميلة عوض وأحمد حافظ بحفل زفافهما بعد قصة حب طويلة استمرت لسنوات، في أحد الأماكن الأثرية بالقاهرة الكبرى، ووفقًا للمصادر المقربة فسيكون الحفل منظم تنظيم شديد الدقة، وبعيدًا عن كاميرات الصحافة والإعلام، والحفل سيقتصر على الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني، مع حراسة مشديدة لمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم.

جميلة عوض وأحمد حافظ

بداية قصة حب جميلة عوض وأشهر مونتير في الوسط الفني

فاجئت الفنانة جميلة عوض الجماهير بخبر زواجها، حيث عقدت قرانها على المونتير أحمد حافظ يوم الإثنين الماضي، في حفل عائلي صغير مقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، وقال المخرج عادل عوض والد النجمة خلال تصريحات صحفية:" اليوم عقد قران ابنتي جميلة على المونتير أحمد حافظ في حفل عائلي بسيط يحضره الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، وحفل الزفاف سيقام الخميس المقبل".

جميلة عوض وأحمد حافظ

والخبر أثار جدلًا كبيرًا وتحولت جميلة عوض لحديث السوشيال ميديا، خاصة أنها لم تلمح بارتباطها من قبل في أي مقابلة تلفزيونية أو حوار صحفي، حتي قامت منذ فترة بنشر صور جمعتها بزوجها

بدأت قصة حب أحمد حافظ وجميلة عوض، عام 2016 خلال كواليس فيلم "هيبتا"، والتي شاركت في بطولته وقام هو بعمل المونتاج له، حيث نشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.

جميلة عوض وأحمد حافظ

فارق السن بين جميلة عوض وأحمد حافظ

تسأل جماهير السوشيال ميديا عن فارق السن بين جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، والفنانة الشابة من مواليد 6 أبريل 1991 أي تبلغ من العمر 33 عامًا، وأحمد من مواليد 21 سبتمبر 1982 أي يبلغ من العمر 42 عامًا، ليكبرها بـ 9 أعوام.

جميلة عوض وأحمد حافظ

سر ارتداء جميلة عوض جمبسوت "لا تطفئ الشمس" يوم عقد القران

عقدت جميلة عوض قرانها يوم الإثنين على المونتير أحمد حافظ، وظهرت بجمبسوت أبيض ناعم كانت ارتدته سابقًا في مسلسل "لا تطفئ الشمس" سنة 2017، والأمر الذي جعل الجماهير تتساءل عن سر إعادة ارتدائه من جديد، لتكشف مصادر مقربة من النجمة أن لهذا التصميم ذكرى مميزة بينها وبين زوجها، حيث كان اعترف بحبه لها أول مرة وهي ترتدي هذا التصميم ليتفقا على ارتدائه في حفل عقد قرانهما.