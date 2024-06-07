شيكابالا والونش يواصلان التأهيل على هامش تدريبات الزمالك

يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهما حيث يؤدى الثنائي.

مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن مزق في العضلة الأمامية، بينما يواصل "الونش" التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي بعدما خضع لجراحة ناجحة في وقت سابق.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة سير البرنامج التأهيلي للاعبين داخل أرضية الملعب كما يخوض "شيكابالا" و "الونش" مجموعة من التدريبات البدنية الخاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، من خلال إستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة كما يخوض أحمد فتوح الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية تعرض لها خلال التواجد مع منتخب مصر.