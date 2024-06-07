عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع خلال العيد

تبدأ الاستعدادت لعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذا العام يوم الأحد 16 يونيو، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون أول أيامه هو اليوم الجمعة، ومن بين هذه الاستعدادات هي تجهيز المجازر لذبح الأضاحي، وسط تحذيرات من الذبح في الشوارع لما له من أضرار بيئية وصحية، والإعلان عن فتح المحافظات للمجازر الحكومية للذبح فيها بالمجان.

وعند القيام بذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات خلال عيد الأضحى المبارك 2024، فإنه يطبق عليه العقوبة المقررة بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والقانون رقم 53 لسنة 66، والذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

أما عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر بالنسبة للمضحي الذي يذبح أمام منزله، فيعد ذلك مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وتصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه حسب حجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

ويذكر أن محافظة الجيزة قررت حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.