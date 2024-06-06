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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

هل تغادر دنيا بطمة السجن في عيد الأضحى بعفو ملكي من وزير العدل؟ (تفاصيل)

دنيا بطمة
دنيا بطمة

تداول عدد من رواد التواصل الإجتماعي أنباء عدة تفيد خروج الفنانة المغربية دنيا بطمة من السجن في عيد الأضحى المبارك، بعد تقديمها طلب لوزير العدل عبداللطيف وهبي، من أجل الاستفادة من العفو الملكي الذي من المقرر تطبيقه قريبًا.

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هل تغادر دنيا بطمة السجن في عيد الأضحى؟

وكشفت وسائل إعلامية مغربية عن أن الفنانة المحبوسة داخل سجن "الأوداية" بمراكش بسبب قضية "حمزة مون بيبي" تطمع للاستفادة من العفو الملكي

في الوقت نفسه، أكد طليق دنيا بطمة المنتج البحريني محمد الترك، أن طليقته تستعد للخروج من السجن قبل عيد الأضحى، وذلك بعد حبسها على خلفية اتهامها في قضية حمزة مون بيبي.

وقال الترك في بث مباشر على تيك توك: "واحدة وحشتكم راح تخرج قريباً بعد 12 يوماً ستتأكدون من الخبر.. متأكد مليون في المئة".

سرعان ما انتشرت تصريحات طليق بطمة على نطاق واسع وتفاعل معها الجمهور، فيما أطلق عدد منهم حملة لدعمها والمطالبة بالعفو عنها من أجل ابنتيها، كما طالبوا بضرورة خروجها من السجن في العفو الملكي المقبل.

وبدوره، صرح المحامي محمد الحنصالي بأن موكلته دنيا بطمة تأمل في العفو عنها وخروجها من السجن حيث قال: "تقدمنا للجهات المعنية، بطلب الاستفادة من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، لكن ليس هناك ما يؤكد استفادة دنيا بطمة من عفو ملكي".

سبب القبض على دنيا بطمة

وكانت الشرطة المغربية قد ألقت القبض على دنيا بطمة، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في يناير الماضي، وتم حجزها في سجن الأوداية في مراكش لقضاء محكوميتها بتهمة التشهير ببعض النجوم على خلفية قضية "حمزة مون بيبي".

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