قبل عيد الاضحي.. حديقة قنديل أم هاشم تتجمل بخدماتها الجديدة لاستقبال الزائرين

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية بحديقة قنديل أم هاشم بشارع بورسعيد بنطاق حي السيدة زينب لمتابعة مستجدات اعمال التطوير وتقديم الخدمات بصورة مستمرة في ضوء البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة و مؤسسة مساجد للصيانة المستمرة و توفير الخدمات الامنية و اعمال النظافة لاستكمال ما تم الانتهاء منه لاحياء مسار أل البيت.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، موقف الخدمات والاكشاك الخدمية بحديقة قنديل أم هاشم والتي يتم اقامتها حاليا لخدمة مرتادي الحديقة و زوار الموقع واهالي السيدة زينب باعتبارها المتنفس الحيوي للزوار الحضاري من خلال تقديم الخدمات المختلفة عبر اقامة ١٠ اكشاك بالحديقة بقيمة ايجارية محددة للصرف على صيانة ورفع كفاءة الحديقة مع مراعاة المواصفات الفنية في اقامتها طبقا للرسومات المعتمدة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من اقامة الاكشاك الخدمية مع مراعاة خلق مساحات بين الاكشاك المقامة و الحفاظ على مداخل ومخارج الحديقة لخدمة المواطنين و التيسيير عليهم واستغلال المواقع المناسبة في اقامة الاكشاك عن طريق مراعاة المسافات البينية و عدم اقامة اكشاك على بيارات الصرف الصحي منوه على مراعاة ارتفاع الاكشاك بحيث لا تحجب الرؤية للمحلات المحيطة وفتح جميع الابواب امام الجمهور .

افتتاح الحديقة امام المواطنين بعد إقامة الاكشاك الخدمية قبل عيد الاضحى المبارك

وقد وجهت نائب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من الاعمال استعدادا لفتح الحديقة امام المواطنين بعد اقامة الاكشاك الخدمية لتقديم الاطعمة و المشروبات المختلفة قبل عيد الاضحى المبارك لاستقبال زوار الميدان والتنزه بالحديقة مع تقديم مقترح وتصميمات تهدف الى زيادة عدد المقاعد والبرجولات لراحة المواطنين نظرا لطبيعة الموقع والذي يلاقي رواجا تجاريا ومقصدا سياحيا للزيارة بصورة مستمرة خاصة بعد افتتاح فخامة السيد رئيس الجمهورية لمسجد السيدة زينب بعد اعمال التطوير التي تمت به وذلك في اطار يحافظ على الشكل العام وطبيعة المكان التاريخي ومنع الاشغالات مؤكدة على القيام بجولات ميدانية للموقع للمتابعة ..

الجدير بالذكر قيام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمتابعات دورية لكافة تفاصيل مشروع تطوير مسار ال البيت و عقد اللقاءات الدورية و التنسيقية مع مؤسسة مساجد طبقا للبروتوكول الموقع .

وياتي هذا استمرارا للعمل الدءوب وبذل كافة الجهود والمتابعات الميدانية بصورة مستمرة لكافة مشروعات بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للحفاظ على استدامتها وتقديم العديد من الخدمات الجديدة بها بما يتماشى مع تاريخ وعراقة الاماكن التاريخية وعلى رأسها المشروع القومي لاحياء مسار مزارات آل البيت طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن وتعليمات محافظ القاهرة .