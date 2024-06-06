مشروعات الاستدامة البيئية ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم، مجموعات متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار البرنامج المعد بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي تنظمه الهيئة بالمحافظات، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وأقامت مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "الاقتصاد الأخضر في مصر" ناقش خلالها الدكتور محمد علي قطب دكتوراه في إدارة الأعمال، التحديات البيئية ومنها الاحتباس الحراري، وتلوث المياه وإزالة الغابات، موضحا أهداف مشروع الاقتصاد الأخضر والتي من أهمها توفير الطاقة وحماية النظم البيئية والتخفيف من آثار التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة البشرية وأهم أهداف الاقتصاد الأخضر أعقب ذلك ورشة حكي، ومسابقة في المعلومات العامة وعرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان "بيئتنا النظيفة".

"التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقد بيت ثقافة أبشواي لقاء بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة" أوضح خلاله ماجد لطفي أسباب التغيرات المناخية، مقدما بعض المقترحات لتخفيض الآثار المترتبة عليها، هذا بجانب ورشة تصميم لوحات توعوية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، أعدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي عرّف خلالها إميل ألفنس أخصائي المكتبة، الأطفال بأهمية إعادة التدوير، تلاها اسكتش تمثيلي عن تأثير التلوث البيئي على أجهزة الجسم.

وأقامت مكتبة اللاهون الفرعية محاضرة بعنوان "الوعي البيئي لدى الأطفال"، تحدثت خلالها سماح محمد من مدرسة الفصل الواحد، عن الجهود المبذولة لنشر الوعي البيئي، بجانب ورشة فنية ومسابقة ثقافية.

وعقدت مكتبة مطرطارس لقاء بعنوان "قضايا المناخ ومشروعات الاستدامة البيئية"، أوضح خلاله محمد نادي -مدير المكتبة، أهداف اليوم العالمي للبيئة، واتجاه الدولة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.