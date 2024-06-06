وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تدعم الاقتصاد المصري

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تدعم تنمية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد نقلة نوعية فى التعليم الفنى ويلعب دورا هاما في دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن طلابها يمتلكون مهارات فنية وشخصية، فضلا عن التحاقهم بالعمل فور تخرجهم.

وثمن وزير التربية والتعليم دور الشريك الصناعى باعتباره عاملا أساسياً فى النهوض بالتعليم الفنى في ظل اهتمام الدولة بالتعليم الفني ووضعه على رأس الأولويات، لافتا إلى أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونوه وزير التربية والتعليم بدور اتحاد الصناعات كجهات فاعلة فى دعم جهود تطوير مدارس التعليم الفنى، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل مؤسسى لضمان الاستدامة، وإنتاج كوادر على مستوى عالٍ من المهنية والتقنية الفنية.

التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وبحث الاجتماع سبل تعزيز أوجه التعاون في مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى محافظات الجمهورية.

وناقش الاجتماع التوسع فى إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بالمدن الحديثة والتخصصات المطلوبة بها، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الشريك الاستراتيجى للوزارة، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالمدارس.

واستعرض الاجتماع المناطق والمواقع المناسبة لإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والفراغات المخصصة لها، فضلًا عن التعديلات الخاصة بخريطة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى محافظات الجمهورية.

وناقش الاجتماع سبل دعم الفريق الوطنى المصرى الممثل لجمهورية مصر العربية فى المسابقة العالمية للمهارات، حيث أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ستقوم بدعم الفريق المصرى فى المسابقة المقامة بفرنسا والمنعقدة فى سبتمبر 2024.

