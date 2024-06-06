قبل زواجه من جميلة عوض.. أحمد حافظ أشهر مونتير في الوسط الفني

تحتفل الفنانة جميلة عوض بحفل زفافها اليوم على المونتير أحمد حافظ، أحد الأماكن الأثرية بالقاهرة الكبرى، وسط تنظيمات شديدة الدقة، خوفًا من دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، كما قرر الثنائي الابتعاد عن كاميرات الصحافة والإعلام، والحفل سيقتصر على الأهل والأصدقاء والعديد من نجوم الفن، أذ أن الثنائي لديهما علاقات كثيرة مشتركة.

المونتير أحمد حافظ

زواج جميلة عوض وأحمد حافظ يثير فضول المتابعين

أثار خبر زواج الفنانة جميلة عوض فضول الجمهور، خاصة أنها لم تلمح بارتباطها من قبل في أي مقابلة تلفزيونية أو حوار صحفي، حتي قامت منذ فترة بنشر صور جمعتها بالمونتير أحمد حافظ، وكان سؤال الجماهير من هذا الشخص وكيف بدأت قصة حبهم.

وكشفت مصادر مقربة من الثنائي، أن قصة حب أحمد حافظ وجميلة عوض، بدأت في عام 2016 خلال كواليس فيلم "هيبتا"، والتي شاركت في بطولته وقام هو بعمل المونتاج له، حيث نشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.

المونتير أحمد حافظ

المونتير أحمد حافظ



أحمد حافظ.. أشهر مونتير بالوسط الفني المصري

تصدر اسم المونتير أحمد حافظ مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عقد قرانه على الفنانة جميلة عوض، وأخذ رواد السوشيال ميديا يبحثون عن معلومات تخص الشخص الذي سرق قلب النجمة الشابة.

أحمد حافظ مواليد 21 سبتمبر 1982، ويعد واحدًا من أشهر مونترين الوسط الفني المصري، بدأ المهنة في عمر الـ 14 عامًا، حيث التحق بدوره تعليمية للجرافيك، وخلال دراسته تفاجئ بوجود استديو للمونتاج فقرر معرفة كيف يتم عمل مونتاج الأفلام والمسلسلات، وأصبح لا يذهب إلى دروس الجرافيك لكي يتعلم المونتاج.

المونتير أحمد حافظ

لعبت الصدفة دور كبير في حياة أحمد حافظ، فأثناء تدريبه للمونتاج تغيب أحد المونتير عن عمل ما، فاقترح أن يقوم بالمونتاج ولكن قوبل اقتراحه بالرفض في البداية ولكن بعدها بدأ في العمل وكان يبلغ من العمر حينها الـ 16 عامًا.

قرر أحمد حافظ الالتحاق بمعهد السينما، ولكن لم ينجح في اختبارات القبول، كما أن أسرته عارضته وطلبت الحصول على شهادة في البداية ومن ثم يدرس المونتاج، وبالفعل التحق بكلية التجارة الخارجية قسم إدارة أعمال.

المونتير أحمد حافظ

وخلال دراسته استمر حافظ في العمل مساعد مونتير لكبار المونترين ثم مونتير لفيديو كليب وإعلانات، حتي بدأت العمل كمونتير لأفلام كبيرة كـ "الشبح"، و"المصلحة"، و"الرهينة"، ولكن انجح الأعمال الفنية التي قام بها، "هيبتا"، و"الفيل الأزرق" و"تراب الماس" و"ما وراء الطبيعة".

المونتير أحمد حافظ

ولكن الانطلاقه الحقيقة التي وصل إليها أحمد حافظ كان دخوله عالم مارفل من خلال مونتاج مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، حيث كان يعمل على فيلم "أميرة" وأخبره دياب عن المسلسل وبدأ وكان الأمر صعبا في البداية لأنه ليس متحدثا جيدا للغة الإنجليزية، ولكنه نجح في ذلك ووصل إلى العالمية.