تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ قبل انطلاقه

ساعات قليلة متبقية وتحتفل الفنانة جميلة عوض، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، داخل أحد الأماكن الخاصة وسط مجموعة كبيرة من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني، وذلك بعد أن عقدت قرانها يوم الإثنين الماضي في حفل بسيط يقتصر على الأهل والأقارب.

جميلة عوض وأحمد حافظ

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

يقام حفل جميلة عوض في أحد الأماكن الأثرية بالقاهرة الكبرى، وسط فرض تشديدات تنظيمية من قبل الفنانة، لعدم دخول أشخاص غير المدعوين، كما قرر الثنائي الابتعاد عن أعين الصحافة والإعلام، ومن المقرر أن يقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء من خارج الوسط والعديد من نجوم الفن، إذ إن الثنائي لديهما علاقات كثيرة مشتركة.

حفل عقد قران جميلة عوض وأحمد حافظ

عقدت الفنانة جميلة عوض قرانها على المونتير أحمد حافظ يوم الإثنين، وقد كشف المخرج عادل عوض والد الفنانة تفاصيل عقد قران ابنته، وذلك خلال تصريحات صحفية قائلًا: "اليوم عقد قران ابنتي جميلة على المونتير أحمد حافظ في حفل عائلي بسيط يحضره الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، وحفل الزفاف سيقام الخميس المقبل".

وبالفعل احتفل جميلة وحافظ بعقد قرانهما في حفل عائلي صغير يوم الإثنين الماضي، اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء، وكان الفنان عمرو يوسف الشاهد على عقد الزواج وهو الصديق المقرب للعريس.

جميلة عوض وأحمد حافظ

جميلة عوض وأحمد حافظ

جدير بالذكر تعاونت جميلة عوض من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، ومن بعدها ربطتهم علاقة صداقة قوية ثم تحولت إلى قصة حب.

بداية قصة حب جميلة عوض وأحمد حافظ.. "هيبتا" كلمة السر

بدأت قصة حب أحمد حافظ وجميلة عوض، في عام 2016 خلال كواليس فيلم "هيبتا"، والتي شاركت في بطولته وقام هو بعمل المونتاج له، حيث نشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.

جميلة عوض وأحمد حافظ

المونتير أحمد حافظ من أشهر مونترين الوسط الفني في مصر، وقام بعمل مونتاج للعديد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة من بينها مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، ومسلسل "السيدة الأولى"، ومسلسل "طريقي".

وعلى الصعيد السينمائي فقد قام بمونتاج فيلم "العارف"، و"كيرة والجن"، و"الفيل الأزرق"، و"تراب الماس"، "هيبتا"، و"الأصليين"، و"على جثتي"، و"الشبح"، و"المصلحة".