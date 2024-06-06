الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس هيئة الدواء يبحث مع وزير الصحة الناميبي تفعيل سبل التعاون بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد جمهورية ناميبيا برئاسة الدكتور كالومبي شانجولا، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية بجمهورية ناميبيا، والسفير فيليو هيفينداكا، سفير ناميبيا لدي جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من قيادات الهيئة ، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon.

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تفعيل سبل التعاون

تناول الاجتماع تأكيد الجانب المصري على المضي قدما في تفعيل سبل التعاون مع الجانب الناميبي، والتي تشمل استعداد الجانب المصري لسد الاحتياجات الدوائية، خاصة الأدوية الهامة والأساسية، للسوق الناميبي، وتوفير احتياجات المواطن الناميبي من المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية.

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جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة، انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.

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