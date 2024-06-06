المركزية لمكافحة الآفات تتابع المحاصيل الاستراتيجية وتكافح مجانا لغير القادرين

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان هناك توجيهات دائماً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتقديم كافة أوجه الدعم لصغار المزارعين لحماية زراعتهم وممتلكاتهم من الآفات الزراعية المختلفة سواء كان الدعم مادي أو فني .

مبيدات النمل الأبيض

وفى ظل هذا التوجه قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بتوفير مبيدات النمل الأبيض لغير القادرين مجاناً وتم تخصيص هذه المبيدات للمحافظات المختلفة طبقاً لأولوية الاحتياج ومنها محافظة أسوان, الاقصر , قنا , سوهاج , اسيوط , الوادى الجديد , الفيوم , البحر الاحمر , الجيزة , الاسماعيلية , الشرقية , السويس , شمال سيناء , جنوب سيناء , مطروح

وذكر "رزق" أنه خلال الأسبوع الماضي تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة الآفات ومنطقة جنوب الصعيد لمكافحة الآفات بمشاركة مسئولي المكافحة بمديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية التى تم معاينتها للمتابعة الميدانية لقرى ومراكز محافظة أسوان للوقوف على الحالة العامة لآفة النمل الأبيض التحت ارضي بمنازل المواطنين ( مركز نصر النوبة " قرى عنيبة , ارمنا , توشكى غرب , ابو سمبل ) , مركز ادفو ( قرى نجع الحوش بجمعية ابو السعد , ابو ابنى بجمعية ابو النصر ) , مركز كوم امبو ( قرى جمعية الكاجوج , جعفر الصادق بجمعية سلوا بحرى ) وتم توعية المواطنين أصحاب المنازل بكيفية إجراء العلاجات الخاصة بالنمل الأبيض التحت ارضي وتجهيز المنازل داخليا وخارجيا حتى يمكن البدء فى علاج إصابات النمل الأبيض بالمبيدات المجانية التى توفرها الوزارة لغير القادرين بالقرى والإحياء الفقيرة,

وتسهيلا على المواطنين تم توفير أجهزة حقن المبيدات داخل أرضيات المنازل ( السيراميك , البلاط ) حيث يوفر ذلك ضمان تنفيذ التوصيات الخاصة بالعلاج بكفائة دون هدر فى المبيدات وحفاظا على البيئة وصحة المواطن .

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للمكافحة قيام حملات مكثفة من العاملين ببرنامج متابعة مكافحة ذباب الفاكهة و الخوخ وتحديد نسب الإصابة والتوجيه بالعلاجات التي تضمن المعاملات الجزئية ( الرش الجزئي ) على جذوع الأشجار أو استخدام المصائد كما تقوم بتوزيع أكياس جمع الثمار وتوفير المصائد والفرمانات وتنفيذ الحقول الإرشادية التي تم توفير الطعم الجاذب من خلالها ومن الجدير بالذكر أن هناك انخفاضا واضحا في نسب الإصابة بذباب الفاكهة والخوخ وتراجع نسب الإصابة مقارنتاً بالأعوام السابقة .



وقال أن المحاصيل الإستراتيجية الصيفية لها أهمية خاصة من حيث المتابعة بداية من الزراعة حتى الحصاد حيث المتابعة الميدانية من خلال لجان الإدارة المنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية، توفير المبيدات الموصى بها لمكافحة آفة الحشد الخريفية وآفات محصول القطن وأن حالة تلك المحاصيل مطمئن جداً على الرغم من وجود مظاهر إصابة محدودة نسبة إلى اجمالى المساحات المنزرعة.

حملات مكافحة القوارض

ومن ناحية أخرى أنهت الإدارة العامة للقوارض حملات مكافحة القوارض على مستوى الجمهورية بنهاية المحاصيل الشتوية حيث وفرت الإدارة كمية (1.5) طن من مبيد فوسفيد الزنك وكمية (25) طن من طعوم الليبت والراكومين المبيدات المانعة للتجلط (مسيلات الدم) في مساحة تقدر بـ(1900000) فدان على الترع والمصارف وسكك الحديد والطرق العامة لحماية المحاصيل الصيفية بعد حصاد المحاصيل الشتوية من أضرار القوارض.



وما زالت الإدارة بمهندسيها يتابعون عن كثب جميع الزراعات حتى تمام الحصاد بما يحافظ على إنتاجية الفدان من اثر الآفات المختلفة ( حشرات , مسببات مرضية , حشائش , آفات حيوانية ) ويحقق دخل مناسب للمزارعين ويحافظ على مكونات الأمن الغذائي وفق إستراتيجية تعتمد على الرصد والإنذار المبكر للاستكشاف، والمتابعة والرقابة والمكافحة، ضمان توفير المبيدات الموصى بها والمسجلة، التدريب والإرشاد عن طرق المكافحة المتكاملة المناسبة، استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في برامج المكافحة مثل إدخال تطبيقات الحاسب الآلي والهاتف المحمول في عمليات رصد الآفات مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية وتأثيرها على الآفة والمبيدات المستخدمة وطرق تطبيق المكافحة.