مدير الأمصال بوزارة الزراعة يوضح موقف مصر من الاكتفاء الداجني (شاهد)

أكد الدكتور محمد سعد، مدير الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الاستثمار في مجال الدواجن آمن ومربح، مشيرا إلى أن هناك 22 شركة إنتاج دواجن بالصين تبحث تعزيز التعاون مع مصر في مجال إنتاج الأعلاف.

الشركات الصينية جاءت لمصر لبحث سبل الاستثمار

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشركات الصينية جاءت لمصر لبحث سبل الاستثمار؛ بسبب المناخ الآمن والمثمر.

وتابع أن هناك دعم كامل من القيادة السياسية لتعزيز الإنتاج الداجني والحيواني، معلقا: لدينا اكتفاء ذاتيا في قطاع الدواجن، خاصة أن هناك إقبال من المستثمرين عليه؛ باعتباره استثمارا مربحا وآمنا.

تم حل مشكلات الأعلاف

واختتم، قائلًا: “تم حل مشكلات الأعلاف التي سببت أزمة كبيرة في الأسعار لمصنعات الدواجن كافة”.

وشهدت أسعار الدواجن والبيض زيادة خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي يرجع إلى تأثر المزارع المنتجة للدواجن في الدلتا والمناطق المختلفة سلبيا مع عمليات تخفيف الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وذلك وفقًا لـ ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

وقال الزيني، إن درجة الحرارة المرتفعة، سببت ارتفاعا في أسعار الدواجن بنسبة وصلت إلى 20%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 78 جنيها إلى 92 و93 جنيها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى.

وبين نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن المنتجين تأثروا، وكان من المفترض أن يكون هناك تنسيقا قبل اتخاذ قرارات تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض ارتفع سعرها بنحو 17 جنيها، لتسجل مستوى 132 جنيها بدلا من 115 جنيها، مع نفوق آلاف الفراخ بسبب قطع الكهرباء، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الحكومة واتحاد منتجي الدواجن لحل الأزمة.