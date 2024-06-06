الزراعة تختتم أعمال القافلة البيطرية المجانية بقرى المنوفية

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، انتهاء أعمال القافلة البيطرية التي تم إطلاقها بداية هذا الأسبوع إلى قرى محافظة المنوفية.

وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

اللقاحات البيطرية

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد أن تلك القافلة جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تمت بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالاشتراك مع معاهد بحوث الصحة الحيوانيه والإنتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطري.

علاج ماشية

وأضاف فاضل أن القافلة جابت قري ونواحي المحافظه لعلاج ماشية وأغنام وماعز ودواب صغار المربين، حيث تم تقديم كل خدمات الفحص والكشف التناسلي، وإجراء الجراحات وتقديم العلاج بالمجان، دعما لمربي قرى المحافظة.

تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٢٠ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٤٩٠ وعلاج الطفيليات الدخلية و الخارجية والرش لعدد ١٧٧٦ حالة وتم عمل ٢٩ عملية جراحية وتم تحصين ٨١٢ بالتحصينات غير سيادية المتنوعة لعدد إجمالي ٤٦٢٧ حاله لدى ١٩٦١ من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.