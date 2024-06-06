د. وجدي زين الدين: خطاب التكليف بتشكيل حكومة جديدة حدث مهم وسط وضع إقليمي كارثي

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة عقب تقديم استقالته وفقًا للدستور يعتبر أهم حدث يشغل الرأي العام المصري والعربي والمنطقة في الوقت الحالي.

وبين زين الدين أن خطاب التكليف يأتي في وقت تجابه فيه مصر مخاطر وتحديات إقليمية، منوهًا إلى أن خطاب التكليف ضم محاور مهمة وواضحة وهي بناء الإنسان المصري من خلال توفير الحياة الكريمة له، وتعزيز شخصيته عقب ثورتين من أجل الحرية ومشروع طموح سار عليه الرئيس السيسي، ومن المنتظر أن ينعكس على المواطن بالنفع في المستقبل القريب.

وأضاف رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية أن خطاب التكليف شمل مسارات لتدعيم الأمن القومي المصري، موضحًا أن الربط بين بناء الإنسان والأمن القومي بسبب مواجهة مصر لتحديات جسيمة آخرها القضية الفلسطينية، التي لاقت دعمًا مصريًا وإصرارًا على تجنب تصفيتها وتمرير المساعدات.

ولفت زين الدين خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن المنطقة على شفا كارثة، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري يرتبط بالأمن القومي العربي.