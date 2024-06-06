دمياط تشهد استلام 18 وحدة من مؤكسدات القلب لصالح مركز القلب

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام عدد 18 وحدة من مؤكسدات القلب، وذلك بمشاركة مجتمعية من الشركة الفرعونية للبترول بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكدت محافظ دمياط، أن تلك الجهود تأتى استكمالا للمبادرة التى أطلقها كلاً من الجانبين بالشراكة مع المحافظة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمحافظة، حيث تم الشهر الماضى استلام 25 وحدة من وصلات القلب لافتة إلى أنه تم توريد تلك الأجهزة لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الشكر إلى الشركة الفرعونية وجمعية الأورمان على هذه الجهود التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لخدمة المجتمع والنهوض بالمنظومة الصحية والانتهاء من قوائم الانتظار متطلعة إلى استكمال خطة التعاون للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات القسطرة والدعامات

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور وليد أبو الخير مدير مركز القلب والجهاز الهضمى وهشام عزت مدير تطوير الأعمال بجمعية الأورمان وعبد الخالق سلامة مدير مشروعات الأورمان بمحافظتى دمياط والدقهلية واللواء طلال اسماعيل مساعد رئيس الشركة الفرعونية للبترول للعلاقات الحكومية والمشرف على التنمية المجتمعية ووائل عبد الله مدير عام المشاركة المجتمعية بالشركة والمهندسة ياسمين نجيب بالمكتب الفنى لوزارة البترول و المهندس إيهاب احمد مدير عام مساعد تخطيط مشروعات أنشطة المسئولية المجتمعية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية