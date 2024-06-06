سكرتير مساعد البحيرة يناقش إنشاء منطقة تجارية أسفل كوبرى دمنهور

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعا بشأن تنفيذ قرار المحافظة رقم 529 لسنة 2024 الخاص بالمعاينة على الطبيعة وتدقيق ودراسة التأثيرات المرورية ،لمشروع إنشاء منطقة تجارية أسفل كوبرى دمنهور العلوى على الطريق الزراعى، وذلك بحضور العميد طاهر محمود - وكيل إدارة مرور البحيرة، و محمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، و الدكتور مجدى شاهين - المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد السنهوري - مدير عام الإدارة العامة للشئون الإنتاجية والإقتصادية، والمهندسة إسراء عبد الوهاب - الادراة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية،والمهندسة كريمة عاشور - مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، والمهندس سيد عمار، والمهندس إيهاب محمد - من الهيئة العامة للطرق والكبارى "المنطقة 13، والمهندس أشرف قريطم - مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

واستعرض السكرتير العام المساعد، ما جاء بكتاب الهيئة العامة للطرق والكبارى "المنطقة 13"، المعروض على الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك تنفيذاً لقرار المحافظة رقم 529 لسنة 2024 الخاص بالمعاينة على الطبيعة ،وتدقيق ودراسة التأثيرات المرورية لمشروع إنشاء منطقة تجارية أسفل كوبرى دمنهور العلوى على الطريق الزراعى، والتي وجهت من خلاله بتفعيل عمل اللجنة المشكلة فى هذا الشأن، وكذا قيام رئيس مدينة دمنهور بالمتابعة وإيقاف أى أعمال مخالفة للدراسة.

كما تم خلال الإجتماع الإتفاق على تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى " المنطقة 13" بتسليم أعضاء اللجنة المشكلة الرسومات الهندسية للموقع، وكذلك تكليف أعضاء اللجنة المشكلة بمعاينة الموقع على الطبيعة وبيان مدى مطابقة الرسومات الهندسية والدراسة المرورية المقدمة بالموقع وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، مع تسليم جميع البيانات المطلوبة بالاجتماع القادم المزمع عقده يوم 10 من الشهر الجاري.