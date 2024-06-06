مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في صادراتها الزراعية

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق إنجاز هائل في قطاع الزراعة المصرية، حيث تجاوزت الصادرات الزراعية 4.5 مليون طن منذ بداية العام الجاري، وذلك بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي. ووصلت قيمة هذه الصادرات إلى 2.6 مليار دولار، مسجلةً زيادةً قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2023.

الصادرات الزراعية

وتُعزى هذه الطفرة في الصادرات الزراعية إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة من خلال إطلاق مشروعات عملاقة ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين وخلق فائض في الإنتاج مخصص للتصدير، مما يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

أهم الصادرات الزراعية المصرية:

الموالح (1,978,112 طن)

البطاطس (862,226 طن)

البصل (96,286 طن)

الفاصوليا (طازجة + جافة) (82,333 طن)

البطاطا (63,337 طن)

العنب (42,320 طن)

الطماطم (37,325 طن)

الفراولة (21,224 طن)

الثوم (15,288 طن)

الجوافة (10,071 طن)

الرمان (9,134 طن)

جهود لتطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة:

يولي السيد القصير اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي. وتشمل هذه الجهود:

تحديث معامل التحليل ورفع كفاءتها.

تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الفحص والتفتيش.

التعاون مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.

دلالة هذا الإنجاز:

يُعدّ هذا الإنجاز شهادة على نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة المنتجات الزراعية.