وزارة الزراعة تُوسّع شبكة منافذها لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلن سعيد صالح، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، عن خطط الوزارة لزيادة عدد منافذ البيع المباشر من 274 منفذًا حاليًا إلى 300 منفذ ثابت بنهاية العام الجاري.

و تُوفّر هذه المنافذ أكثر من 200 سلعة أساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح من 20 إلى 50% لبعض السلع الغذائية.

تلبية احتياجات المواطنين:

تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى ضمان توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتُوزّع الوزارة السلع من خلال شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمناطق المتحركة، التي تصل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

مزارع الإنتاج الحيواني:

تُوفّر وزارة الزراعة أيضًا لحوم الأضاحي بأسعار مخفضة من خلال مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لها. تتواجد نقاط بيع الأضاحي في جزيرة شندويل بسوهاج، ومزرعة مشتهر بالقليوبية، ومزرعة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى شادر كبير في مزرعة "كفر غطاطي" بالجيزة. تتراوح أسعار اللحوم كالتالي:

كيلو الجاموس القائم: 150-155 جنيهًا

كيلو البقري: 175 جنيهًا

كيلو الخروف البلدي: 210 جنيهًا

كيلو الخروف البرقي: 250 جنيهًا

كيلو الماعز والجدى: 230 جنيهًا

مبادرة هامة:

تأتي هذه المبادرة من وزارة الزراعة في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تُتيح الوزارة للمواطنين شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية من خلال شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمناطق المتحركة.