المنيا تنظم فعاليات توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين

واصل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تنظيم وتنفيذ الفاعليات لمزارعي محافظة المنيا، إحدى محافظات صعيد مصر والملقبة بــ( عروس الصعيد )، وخاصة المزارعين الذي يزرعون وفق زراعات صديقة البيئة، حيث أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمبادرات التي يتبناها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية، ومن بينها مبادرة التكتلات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تعميم الممارسات الجيدة لمجابهة التغيرات المناخية وتنمية البيئة، وفق رؤية مصر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على تعزيز الجهود الرامية، لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وفي هذا السياق، نظمت محافظة المنيا فعالية توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين، تشجيعاً لجهودهم فى استخدام الزراعة العضوية والصديقة للبيئة، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، وممثلو عدد من الجهات الشريكة.

من جانبه صرح السكرتير العام، أن مبادرة التنمية المحلية بصعيد مصر، تهدف إلى تعميق التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي، لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، في دعم المجتمع وتنمية البيئة، من خلال المشروعات الخدمية والبحثية والتعليمية.