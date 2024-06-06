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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قبل ساعات قليلة من لقاء مصر وبوركينا .. ترتيب مجموعة الفراعنة بتصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الخميس ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
 

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وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون قبل اختبار اليوم ، الذي يعد الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.
ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب كما يلي :
1 - منتخب مصر 6 نقاط
2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط
3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط
4- منتخب سيراليون 1 نقطة 
5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة 
6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة لقاء الليلة بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام
الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.
الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

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