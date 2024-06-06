الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يوجه بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بملوي

جولة المتابعة
جولة المتابعة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة ،  التواجد الميدانى على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى ، وبكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات على الفور لتسريع وتيرة العمل .

ورفع معدلات التنفيذ ، والعمل بالتوازي للإنتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية،  ( حياة كريمة) ، لتطوير الريف المصرى والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، تفقد تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب ملوي ، محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقامة على مساحة 45 ألف متر مربع ، لخدمة 4 قري، شملت ، (البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة) ، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب / يومياً، بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه ، مؤكداً ، على الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة ، ضمانًا للإنتهاء وتسليم المشروعات ، وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة ، والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وفي سياق متصل ، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن المحافظة تسير قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، في شتي القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيراً ، إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ 

وذلك لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية ، خاصة مشروعات الطرق ، وتحسين البيئة ، والكهرباء ، والمياه ، والرصف ، ومشروعات البنية الأساسية ، مشدداً ، على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية ، والتنسيق المستمر مع تذليل كافة المعوقات ، لإستكمال أعمال الخطة بالمواصفات والجودة المطلوبة ، للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة.

من جانبه، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط شمال المنيا ، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة السلخانة ، والموقف التنفيذي للإنتهاء من أعمال تركيب خط طرد الصرف الصحي بشارع الصفصافة ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإستكمال كافة المشروعات القائمة ، وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الإستثمارات التي تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى ، وصولاً لتقديم أفضل خدمة المواطنين.

الجريدة الورقية