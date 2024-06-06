محافظ المنيا يوجه بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بملوي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة ، التواجد الميدانى على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى ، وبكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات على الفور لتسريع وتيرة العمل .

ورفع معدلات التنفيذ ، والعمل بالتوازي للإنتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية، ( حياة كريمة) ، لتطوير الريف المصرى والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، تفقد تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب ملوي ، محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقامة على مساحة 45 ألف متر مربع ، لخدمة 4 قري، شملت ، (البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة) ، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب / يومياً، بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه ، مؤكداً ، على الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة ، ضمانًا للإنتهاء وتسليم المشروعات ، وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة ، والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وفي سياق متصل ، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن المحافظة تسير قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، في شتي القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيراً ، إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛

وذلك لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية ، خاصة مشروعات الطرق ، وتحسين البيئة ، والكهرباء ، والمياه ، والرصف ، ومشروعات البنية الأساسية ، مشدداً ، على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية ، والتنسيق المستمر مع تذليل كافة المعوقات ، لإستكمال أعمال الخطة بالمواصفات والجودة المطلوبة ، للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة.

من جانبه، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط شمال المنيا ، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة السلخانة ، والموقف التنفيذي للإنتهاء من أعمال تركيب خط طرد الصرف الصحي بشارع الصفصافة ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإستكمال كافة المشروعات القائمة ، وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الإستثمارات التي تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى ، وصولاً لتقديم أفضل خدمة المواطنين.