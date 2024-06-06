ارتفاع المرجان.. أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور للجملة والأسواق

أسعار السمك اليوم الخميس بسوق العبور للجملة.. تشهد اسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الخميس 6-6-2024 في الأسواق المصرية، استقرارا إذ تختلف أسعار السمك اليوم سواء جملة أو للمستهلك وحسب المنطقة أيضا.

ومن هذا المنطلق، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، ما تشهده أسعار السمك اليوم بصورة لحظية، خاصة فيما يتعلق بكل نوع من أنواع السمك في مصر والمستورد في سوق العبور، إذ جاءت الأسعار على النحو الاتي:

اسعار الاسماك اليوم الخميس في أسواق الجملة

البلطي "1" من 61 : 64 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

البلطي "2" من 58 : 60 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 : 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 50 : 250 جنيهًا.

سجل البوري "1" من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل البوري "2" من 85 : 95 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

وهناك أنواع أخرى من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة

قشر البياض نحو من 120 : 150 جنيهًا للكيلو.

البياض الأملس "1" بلدي نحو من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

البياض الأملس "2" بلدي نحو من 40: 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

القراميط - شيلان من 30 : 70 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

مكرونة سويسي من 80 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 60 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

موسى ما بين 190 : 410 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سبيط - كليماري- سابيا ما بين 190 : 410 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

القرش من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الحدادي من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الكابوريا من 40 : 220 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب -صندوق فوم- تكنة بلاستيك».

سمك مرجان 2 من 70 : 100 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

سمك مرجان مجمد من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون 2 من 85 : 105 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

بربون مجمد من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

دنيس من 100 : 245 جنيهًا للكيلو «تكنة بلاستيك».

مازليا - كشر من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

شعور من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وقار من 100 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

قاروص - لوت من 90 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سردين مجمد ما بين 50 : 100 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

ماكريل مجمد من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

جمبري "2" من 380 : 500 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "3" من 110 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.