قائد بحلف الناتو: مستعدون للدفاع عن أراضي التحالف

أكد قائد كبير بحلف الناتو، أنهم مستعدون للدفاع عن أراضي التحالف، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وزير الخارجية المجري: لن نشارك في عمليات الناتو ضد روسيا:





في سياق متصل، صرح وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن المجر أوضحت أنها لن تشارك في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا.

وأضاف زيجارتو، للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "لقد اقترب الناتو من الحرب، ولا نريد أن يكون الناتو أقرب إلى الحرب، لذلك أوضحنا نحن المجر، أننا لن نشارك في مثل هذا النوع من الإجراءات".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع وزير الخارجية المجري: "لن نشارك في تسليم الأسلحة ولن نشارك في تدريب القوات الأوكرانية ولن نشارك في التمويل.. هذا موقف منفتح للغاية لنا، والذي كنا نمثله منذ بداية هذه القضية".

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، انتباه الأوروبيين الذين كانوا يتحدثون عن احتمال توجيه ضربات إلى الأراضي الروسية بأسلحة الناتو إلى صغر حجم بلدانهم والكثافة السكانية العالية، ونصحهم بوتين بأخذ هذا العامل بعين الاعتبار عند الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وبحسب تقييم الرئيس الروسي، فإن "هذا التصعيد المستمر يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة".

ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، وسيكون موضوع هذا العام هو "تشكيل مجالات جديدة للنمو باعتبارها حجر الزاوية في عالم متعدد الأقطاب".

روسيا.. تخطط لتنظيم محادثات جديدة بين القوى الفلسطينية كافة في موسكو:

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن لدى موسكو خططًا لتنظيم محادثات جديدة بين كافة القوى الفلسطينية في موسكو.

جاء ذلك وفقًا لما أدلى به بوجدانوف من تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال بهذا الصدد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، اليوم الخميس - حيث أضاف :"بالطبع هناك خطط، فعندما غادر المفاوضون في المرة السابقة، تمكننا من التوصل لإنجاز تاريخي بتوقيعهم على إعلان توافقي مشترك، وهي المرة الأولى".

وأوضح، أنه نتيجة لذلك الاجتماع، اعترفت جميع المنظمات الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي بالدور القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعلنتا عن اعتزامهما التواصل معها والانضمام إليها والنقطة الثانية المهمة، وفقًا لنائب الوزير، هي الاتفاق على حل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.