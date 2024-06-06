الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القائد العام للقوات المسلحة يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

بوابة الوفد الإلكترونية

إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة السيد بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة فى ظل إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة ، كذلك الجهود المبذولة فى ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة يفتتح أعمال التطوير لأحد مراكز التدريب بإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة

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الفريق أول محمد زكى  يلتقى وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء للكونغو

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الفريق أول محمد زكى يناقش تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع  وزير دفاع كينيا


حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة .
 

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