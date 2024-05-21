الفريق أول محمد زكى  يلتقى وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء للكونغو

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد جان بيير بيمبا جومبو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً إذ أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

التحديات الراهنة

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين في العديد من المجالات.



كما ترأس الوزيران الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التعاون العسكري المصرية الكونغولية والتي تناولت عدد من الموضوعات المرتبطة بدعم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية لكلا الجانبين .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية , مشيداً بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة فى كافة المجالات العسكرية .

قضايا القارة الإفريقية

وأعرب وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكل قضايا القارة الإفريقية.

حضر اللقاء والجلسة الختامية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.