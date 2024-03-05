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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أول محمد زكى يناقش تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع  وزير دفاع كينيا

الفريق أول محمـد
الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد آدن بارى دوالى وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

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وزير الدفاع يناقش مع نظيره البلغاري سبل تعزيز التعاون العسكري

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الفريق أول محمد زكى  يلتقى وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان



تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى والأمنى بين البلدين ، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على القارة الإفريقية .


وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والكينية فى العديد من المجالات ، فيما أشاد وزير الدفاع الكينى بالجهود المصرية
 لإرساء دعائم الأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية معرباً عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبى المصالح المشتركة لكلا البلدين  .



حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .
 

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