إصابة 4 لاعبين بنادى اسكو ونقلهم لمستشفى هليوبليس بالقاهرة

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن اللاعبين المشاركين في البطولة التنشيطية للكاراتيه كاتا وكومتيه باستاد القاهرة مع الكابتن أحمد حسين مدرب الكاراتية لم يشاركوا بشكل رسمى من خلال النادى وأنه تم فتح تحقيق عاجل في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه تقرر صرف إعانة عاجلة ١٠ آلاف جنيه لأسرة كل لاعب لحين انتهاء التحقيق

وأصدر مجلس إدارة مركز شباب مساكن اسكو بيانا أكد فيه على مساندته للاعبين الذين تعرضوا لحادث سير أثناء خروجهم من الاستاد عقب فوزهم في البطولة وقيام سائق متهور بالاصطدام بهم وتم القبض عليه.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل اللاعبين إلى مستشفى هليوبوليس وهم جنا محمد إسماعيل وهبة محمد إسماعيل وجنى أشرف وآدم أشرف.

وأصدر مجلس الإدارة قرارا عاجلا بإيقاف لعبة الكاراتيه والتحقيق مع المدرب لبيان أسباب الإصابة وكيفية المشاركة في الدورة التنشيطية وما تم جمعه من اشتراكات من الأولاد والمتسبب في الحادث.