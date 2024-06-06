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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مورينيو: هاري كين لاعب رائع ولكن !

هاري كين
هاري كين

انهال المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بالمديح على النجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، بعد الموسم الرائع الذي قدمه بقميص العملاق البافاري.

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وقال مورينيو معلقًا على مستوى هاري كين: " إنه لاعب رائع ومتكامل، يسجل الأهداف من جميع أنحاء الملعب وهو ليس أنانيا، حيث أنه يصنع الأهداف أيضًا ".

وأضاف: " هاري كين يتواجد في كل مكان بالملعب حيث يتواجد في العمق و يبني اللعب و يضغط على الخصم و يدافع عندما تكون الكرة بين أقدام الخصم ".

وتابع: " ينقص كين فقط التتويج بالبطولات و مع ناديه و منتخب انجلترا، هو لاعب مميز لكن الغريب أنه لم يحقق أي لقب في مسيرته حتى الآن، بالرغم من طول الفترة التي قضاها بقميص توتنهام ".

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