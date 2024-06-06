مورينيو: هاري كين لاعب رائع ولكن !

انهال المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بالمديح على النجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، بعد الموسم الرائع الذي قدمه بقميص العملاق البافاري.

وقال مورينيو معلقًا على مستوى هاري كين: " إنه لاعب رائع ومتكامل، يسجل الأهداف من جميع أنحاء الملعب وهو ليس أنانيا، حيث أنه يصنع الأهداف أيضًا ".

وأضاف: " هاري كين يتواجد في كل مكان بالملعب حيث يتواجد في العمق و يبني اللعب و يضغط على الخصم و يدافع عندما تكون الكرة بين أقدام الخصم ".

وتابع: " ينقص كين فقط التتويج بالبطولات و مع ناديه و منتخب انجلترا، هو لاعب مميز لكن الغريب أنه لم يحقق أي لقب في مسيرته حتى الآن، بالرغم من طول الفترة التي قضاها بقميص توتنهام ".