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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب إنجلترا يعلق على رفضه طلب هاري كين

هاري كين
هاري كين

كشف جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم الإنجليزي، عن رفضه طلب القائد هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، خلال مواجهة البوسنة والهرسك الودية.

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وتواجه المنتخب الإنجليزي أمام البوسنة والهرسك في مواجهة ودية، حيث حققت أنجلترا الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، استعدادًا لخوض منافسات يورو 2024
وتحدث ساوثجيت في تصريحاته التي نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية، حيث قلل: "بالطبع، كان لديه الجرأة من أحل أن يطلب المشاركة وتنفيذ ركلة الجزاء، وهو ما لم يكن ليحدث أبدًا".
وتابع: "خطتي خلال مباراة اليوم كانت أن يحصل على نصف ساعة ثم سيبدأ يوم الجمعة".
وكان هاري كين، قد عانى من  إصابة قوية في الظهر، حيث تعرض لها خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، الشهر الماضي، وتسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة لـ بايرن ميونخ.

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