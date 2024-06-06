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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سبب انقطاع الكهرباء في أكتوبر والشيخ زايد

قطع التيار الكهربائي
قطع التيار الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في تمام الساعة 8:42 دقيقة صباح اليوم الخميس، خلال عمل الصيانة المبرمجة على الدائرة رقم 1 وادي النطرون/ الشيخ زايد، جهد 220 ك. ف، وأثناء إجراءات إعادة توصيل هذه الدائرة بعد انتهاء أعمال الصيانة، فصلت الدائرة رقم 2 وادي النطرون/ الشيخ زايد جهد 220 ك. ف، مما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض مناطق في أكتوبر والشيخ زايد وعلى الفور تم استكمال توصيل الدائرة رقم 1 وإعادة الأحمال تدريجيا.

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وقالت الوزارة، في بيانها، إنه تم المرور على الدائرة رقم 2 لمعرفة سبب الفصل حيث تبين أن سبب الفصل يرجع إلى مرور عائق (شاحنة مرتفعة) أسفل الوجه السفلي من الدائرة مما أدى إلى قطع بالموصل في منتصف المسافة بين البرجين 1 و2، وتم توصيل التيار الكهربائي وتراوح زمن انقطاع التغذية الكهربائية مابين 13 دقيقة إلى 48 دقيقتين.

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