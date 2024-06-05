اقرأ غدًا بالوفد.. تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين وإلغاء الساعة الإضافية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين وإلغاء الساعة الإضافية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
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- "رشوان": نحتاج إدارة سياسية للملفات.. "عبدالخالق": لابد من فتح خطوط التواصل مع الشعب
- مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الشفافية و10 درجات في الرقابة على الموازنة
- صرف 5 مليار ات جنيه لـ 360 شركة مصدرة