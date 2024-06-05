الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين وإلغاء الساعة الإضافية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين وإلغاء الساعة الإضافية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • الليلة.. المنتخب يواجه بوركينا فاسو في تصفيات المونديال
  • استمرار مشاورات التشكيل الحكومي الجديد
  • "رشوان": نحتاج إدارة سياسية للملفات.. "عبدالخالق": لابد من فتح خطوط التواصل مع الشعب
  • مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الشفافية و10 درجات في الرقابة على الموازنة
  • صرف 5 مليار ات جنيه لـ 360 شركة مصدرة
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