اقرأ غدًا بالوفد.. تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين وإلغاء الساعة الإضافية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين وإلغاء الساعة الإضافية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-